Ибрагимович назвал условие, при котором продлит контракт с "Миланом"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович все еще не принял решения о продлении контракта с клубом.

По сведениям Corriere della Sera, 38-летний швед может дать согласие, если только его устроит проект развития клуба. В частности, футболист хочет, чтобы на посту тренера команды остался Стефано Пиоли.

Напомним, что соглашение Ибрагимовича с клубом истекает этим летом.

В этом сезоне на его счету 4 забитых мяча и один ассист в 10 играх.

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