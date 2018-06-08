Ибрагимович назвал виновных в том, что он не сыграет на Чемпионате Мира
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал свое непопадание в заявку сборной Швеции на Чемпионат Мира–2018.
"Виноваты шведские СМИ. Мое имя не является типичным шведским. Мое поведение отличается от шведского. Но я по-прежнему рекордсмен сборной Швеции. Чемпионат Мира это большой футбольный праздник, на который приедут лучшие игроки мира. Там должен быть и Златан, но его там не будет.
За меня говорят мои трофеи. Как я мог бы выиграть так много, если не умею работать на команду? Поверьте, я делаю это хорошо", - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.
Напомним, что 36-летний Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016.
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|Колумбия
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