Ибрагимович не исключил, что продлит контракт с "Миланом"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о возможности заключить новое соглашение с клубом.

Действующий контракт между сторонами истечёт по окончании текущего сезона.

"У меня здесь всё хорошо. Если Паоло Мальдини захочет, то может просто позвонить мне", - сказал 39-летний швед.

В этом сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 21 матч, забил 16 голов и сделал 2 ассиста.

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