Ибрагимович не исключил, что продлит контракт с "Миланом"
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о возможности заключить новое соглашение с клубом.
Действующий контракт между сторонами истечёт по окончании текущего сезона.
"У меня здесь всё хорошо. Если Паоло Мальдини захочет, то может просто позвонить мне", - сказал 39-летний швед.
В этом сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 21 матч, забил 16 голов и сделал 2 ассиста.
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|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
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|6
|Наполи
|26
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|27
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|Хеллас Верона
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|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Удинезе
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|26
|28
|16
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|26
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|26
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|Лечче
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|26
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