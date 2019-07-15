Ибрагимович не исключил своё возвращение в "Аякс" в новой роли
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассматривает вариант с возвращением в "Аякс" на административную должность.
"Я предпочитаю не возвращаться в клубы, где уже играл. Впрочем, нельзя исключать, что после завершения карьеры я стану директором в "Аяксе". Я бы справился лучше, чем любой, кто сейчас там сидит", - цитирует звёздного шведа De Telegraaf.
37-летний Ибрагимович выступал за "Аякс" с 2001 по 2004 год, сыграл 110 матчей и забил 48 голов.
Также нападающий защищал цвета "Мальме", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны", "Милана", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23