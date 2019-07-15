Ибрагимович не исключил своё возвращение в "Аякс" в новой роли

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассматривает вариант с возвращением в "Аякс" на административную должность.

"Я предпочитаю не возвращаться в клубы, где уже играл. Впрочем, нельзя исключать, что после завершения карьеры я стану директором в "Аяксе". Я бы справился лучше, чем любой, кто сейчас там сидит", - цитирует звёздного шведа De Telegraaf.

37-летний Ибрагимович выступал за "Аякс" с 2001 по 2004 год, сыграл 110 матчей и забил 48 голов.

Также нападающий защищал цвета "Мальме", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны", "Милана", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

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