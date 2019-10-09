Ибрагимович не исключил возвращение в европейский футбол

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Ибрагимович не исключил возвращение в европейский футбол

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович допускает, что ещё поиграет в одном из европейских клубов.

"Знаю, что я ещё на многое способен в Италии и других странах. Я бы был успешнее многих игроков, которые там сейчас выступают. Мой контракт истекает в декабре, и я пока не знаю, что будет дальше", - цитирует шведа Daily Mail.

Напомним, что Ибрагимович перебрался в МЛС в марте 2018 года.

До этого 38-летний форвард выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

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