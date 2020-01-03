Ибрагимович: "Не могу играть, как 10 лет назад, но знаю, на что способен"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался по поводу своего возвращения в итальянский клуб. Об этом сообщает Football Italia.



"Я усердно работаю и могу играть. Но делать это как 10 лет назад я уже не могу, однако я знаю, на что способен. Вместо бега я могу пробить с 40 метров!



В "Милане" очень высоко давление. Все ждут результатов, нам нужно добиться большего", - сказал Ибрагимович.



Напомним, швед перешел в "Милан" 2 января, заключив контракт на полгода с опцией продления.

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