Ибрагимович: "Не могу играть, как 10 лет назад, но знаю, на что способен"
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался по поводу своего возвращения в итальянский клуб. Об этом сообщает Football Italia.
"Я усердно работаю и могу играть. Но делать это как 10 лет назад я уже не могу, однако я знаю, на что способен. Вместо бега я могу пробить с 40 метров!
В "Милане" очень высоко давление. Все ждут результатов, нам нужно добиться большего", - сказал Ибрагимович.
Напомним, швед перешел в "Милан" 2 января, заключив контракт на полгода с опцией продления.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11