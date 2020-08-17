Ибрагимович не может договориться с "Миланом" о зарплате в новом контракте

Будущее форварда Златана Ибрагимовича в "Милане" остаётся под вопросом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, стороны не могут договориться о продлении истекшего контракта из-за разногласий по зарплате.

Звёздный швед рассчитывает зарабатывать 7,5 миллионов евро в год, клуб пока предлагает только 5 миллионов + до 1 миллиона бонусами.

В январе этого года Ибрагимович вернулся в "Милан", заключив соглашение до конца сезона. В его активе 20 матчей, 11 голов и 5 ассистов.

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