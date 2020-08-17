Ибрагимович не может договориться с "Миланом" о зарплате в новом контракте

Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович не может договориться с "Миланом" о зарплате в новом контракте

Будущее форварда Златана Ибрагимовича в "Милане" остаётся под вопросом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, стороны не могут договориться о продлении истекшего контракта из-за разногласий по зарплате.

Звёздный швед рассчитывает зарабатывать 7,5 миллионов евро в год, клуб пока предлагает только 5 миллионов + до 1 миллиона бонусами.

В январе этого года Ибрагимович вернулся в "Милан", заключив соглашение до конца сезона. В его активе 20 матчей, 11 голов и 5 ассистов.

Не пропустите: "Милан" презентовал новую форму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Камано стал игроком "Локомотива"

Камано стал игроком "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов