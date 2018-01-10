Ибрагимович не останется в "МЮ"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в МЛС или чемпионате Китая.

Как сообщает источник, в английском клубе не намерены расставаться с 36-летним шведом как минимум до лета, хотя сам Ибрагимович не собирается продлевать контракт с "МЮ".

Отметим, что первенство в США и Китае стартует весной.

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