Ибрагимович не перейдёт в "Болонью"
Спортивный директор "Болоньи" Вальтер Сабатини сообщил, что клуб не будет покупать форварда Златана Ибрагимовича. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Ибрагимович не перейдёт в "Болонью". Мы сделали хорошее предложение ему, но он предпочел другой клуб, который был более интересным для него с профессиональной точки зрения", - сказал Сабатини.
31 декабря Ибрагимович покинет "Лос-Анджелес Гэлакси" в качестве свободного агента. Главными претендентами на него считаются "Милан" и "Наполи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9