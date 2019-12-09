Ибрагимович не перейдёт в "Болонью"

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Ибрагимович не перейдёт в "Болонью"

Спортивный директор "Болоньи" Вальтер Сабатини сообщил, что клуб не будет покупать форварда Златана Ибрагимовича. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Ибрагимович не перейдёт в "Болонью". Мы сделали хорошее предложение ему, но он предпочел другой клуб, который был более интересным для него с профессиональной точки зрения", - сказал Сабатини.

31 декабря Ибрагимович покинет "Лос-Анджелес Гэлакси" в качестве свободного агента. Главными претендентами на него считаются "Милан" и "Наполи".

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