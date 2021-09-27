Ибрагимович не поможет "Милану" в матче с "Атлетико"
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, форвард все еще не восстановился до конца после травмы ахиллова сухожилия и по-прежнему испытывает боль. Из-за повреждения швед не тренируется в общей группе. Ожидается, что он вернется в строй после октябрьской паузы на игры сборных.
"Милан" – "Атлетико" состоится 28 сентября. Начало встречи – в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" один матч и забил один гол.
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