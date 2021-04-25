Ибрагимович не поможет "Милану" в матче с "Лацио"

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли сообщил, что шведский нападающий команды Златан Ибрагимович не сыграет в матче 33-го тура чемпионата Италии с римским "Лацио".

"Состояние Златана улучшилось, но он не сыграет с "Лацио". Думаю, он будет готов к следующему матчу с "Беневенто". Что касается поединка с "Лацио", то впереди могут сыграть Манджукич или Леау. У них есть нужные качества", - приводит слова Пиоли Football Italia.

Матч "Лацио" - "Милан" состоится завтра, 26 апреля, и начнется в 21:45 мск.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

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