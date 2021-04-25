Ибрагимович не поможет "Милану" в матче с "Лацио"

Теги златан ибрагимовичмилантравмы

Ибрагимович не поможет "Милану" в матче с "Лацио"

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли сообщил, что шведский нападающий команды Златан Ибрагимович не сыграет в матче 33-го тура чемпионата Италии с римским "Лацио".

"Состояние Златана улучшилось, но он не сыграет с "Лацио". Думаю, он будет готов к следующему матчу с "Беневенто". Что касается поединка с "Лацио", то впереди могут сыграть Манджукич или Леау. У них есть нужные качества", - приводит слова Пиоли Football Italia.

Матч "Лацио" - "Милан" состоится завтра, 26 апреля, и начнется в 21:45 мск.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Официально: "Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Появились фото новой роскошной квартиры Месси в Майами за 7 миллионов долларов

Появились фото новой роскошной квартиры Месси в Майами за 7 миллионов долларов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов