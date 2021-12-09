Ибрагимович не понимает, почему не выиграл "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Златана/Автор неизвестен
Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о том, что за свою карьеру так и не сумел выиграть "Золотой мяч".
"Золотой мяч"? Не знаю, почему я его не выиграл, я играю и думаю об игре.
Все зависит от того, как ты это воспринимаешь. Месси выиграл "Золотой мяч", но говорят, что его заслужил Левандовски. Я не выиграл даже Лигу чемпионов, и люди говорят, что я никогда ее не выиграю, но это никак не сказывается на мой карьере. Это также никак не сказывается на моих качествах.
Мне повезло играть с великими игроками в великих командах, я выучил несколько языков и кое-что выиграл", – сказал Ибрагимович для Radio Deejay.
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|Команда
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|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17