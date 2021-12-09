Ибрагимович не понимает, почему не выиграл "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Златана/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о том, что за свою карьеру так и не сумел выиграть "Золотой мяч".

"Золотой мяч"? Не знаю, почему я его не выиграл, я играю и думаю об игре.

Все зависит от того, как ты это воспринимаешь. Месси выиграл "Золотой мяч", но говорят, что его заслужил Левандовски. Я не выиграл даже Лигу чемпионов, и люди говорят, что я никогда ее не выиграю, но это никак не сказывается на мой карьере. Это также никак не сказывается на моих качествах.

Мне повезло играть с великими игроками в великих командах, я выучил несколько языков и кое-что выиграл", – сказал Ибрагимович для Radio Deejay.

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