Ибрагимович не понимает, почему не выиграл "Золотой мяч"

1 Теги златан ибрагимовичзолотой мячмилан

Ибрагимович не понимает, почему не выиграл "Золотой мяч"Фото: инстаграм Златана/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о том, что за свою карьеру так и не сумел выиграть "Золотой мяч".

"Золотой мяч"? Не знаю, почему я его не выиграл, я играю и думаю об игре. 

Все зависит от того, как ты это воспринимаешь. Месси выиграл "Золотой мяч", но говорят, что его заслужил Левандовски. Я не выиграл даже Лигу чемпионов, и люди говорят, что я никогда ее не выиграю, но это никак не сказывается на мой карьере. Это также никак не сказывается на моих качествах. 

Мне повезло играть с великими игроками в великих командах, я выучил несколько языков и кое-что выиграл", – сказал Ибрагимович для Radio Deejay.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Потому что много языком ляпав ) А надо больше ногами работать, а не языком! )))))))))))

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