Ибрагимович не попал в заявку сборной Швеции на Чемпионат Мира-2018
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон огласил заявку команды на Чемпионат Мира-2018.
В нее не попал легендарный форвард шведов Златан Ибрагимович. При этом в список включены двое "россиян" - Андреас Гранквист и Виктор Классон.
вратари: Робин Ольсен ("Копенгаген", Дания), Карл Йохан Йонссон ("Генгам", Франция), Кристоффер Нордфельдт ("Суонси", Англия);
защитники: Микаэль Лустиг ("Селтик", Шотландия), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед", Англия), Андреас Гранквист ("Краснодар", Россия), Людвиг Аугустинссон ("Вердер", Германия), Эмиль Крафт, Филип Хеландер (оба - "Болонья", Италия), Понтус Янссон ("Лидс", Англия), Мартин Ольссон ("Суонси", Англия);
полузащитники: Эмиль Форсберг ("РБ Лейпциг", Германия), Виктор Классон ("Краснодар", Россия), Албин Экдаль ("Гамбург", Германия), Себастьян Ларссон ("Халл", Англия), Джимми Дурмаз ("Тулуза", Франция), Маркус Роден ("Кротоне", Италия), Оскар Хильемарк ("Дженоа", Италия), Густав Свенссонн ("Сиэтл", США);
нападающие: Ола Тойвонен ("Тулуза", Франция), Маркус Берг ("Аль-Айн", ОАЭ), Йон Гвидетти ("Алавес", Испания), Исаак Кисе Телин ("Васланд-Беверен", Бельгия).
Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Швеции попала в одну группу с Германией, Мексикой и Южной Кореей.
Не пропустите: Сборная Германии объявила расширенную заявку на Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru
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|0
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|Уругвай
|0
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|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
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|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
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|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
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|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0