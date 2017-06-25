Ибрагимович не рекомендовал Верратти переходить в "Барселону"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, который этим летом получит статус свободного агента, не рекомендовал полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти переходить в каталонскую "Барселону".

Как информирует испанская пресса, в настоящее время шведский нападающий отдыхает вместе со своими бывшими партнерами по парижскому клубу на Ибице. И итальянский хавбек не преминул возможностью расспросить у Ибрагимовича о целесообразности своего возможного переезда в столицу Каталонии. В ответ швед, выступавший за "Барсу" в период с 2009 по 2010 годы, предупредил, что Верратти может оказаться в тени Лионеля Месси и Неймара, что может негативно сказаться на дальнейшей карьере полузащитника.

Напомним, Верратти опроверг информацию о своем интервью, в котором он поставил условие перед ПСЖ. | soccernews.ru