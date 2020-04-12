Ибрагимович не собирается завершать карьеру
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, футболист точно не завершит выступления, но пока не определился с местом продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть "Милан".
38-летний Ибрагимович перешел в "Милан" в январе 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за миланский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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