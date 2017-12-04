Ибрагимович не сыграет с ЦСКА

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Ибрагимович не сыграет с ЦСКА

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подтвердил, что форвард Златан Ибрагимович пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против ЦСКА.

"Против ЦСКА Златан не сыграет. Не совсем правильно говорить, что он травмирован, просто иногда ему нужно поработать над мышцами, обеспечивающими работу колена, которое было травмировано. Он проделал большую работу и вернётся к тренировкам в общем порядке уже после матча с ЦСКА" - приводит слова Моуринью Daily Mail.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится во вторник в 22:45 по московскому времени.

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