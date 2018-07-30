Ибрагимович не сыграет в матче звёзд МЛС против "Ювентуса"

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Ибрагимович не сыграет в матче звёзд МЛС против "Ювентуса"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не сыграет в матче звёзд МЛС против "Ювентуса".

Как сообщает официальный сайт американского клуба, шведскому бомбардиру предоставлен дополнительный отдых, поскольку в течение последней недели он сыграл три поединка.

Напомним, что матч между звёздами МЛС и "Ювентусом" состоится 1 августа в Атланте на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум".

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