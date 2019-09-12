Ибрагимович не забил в МЛС впервые за 5 матчей, "Лос-Анджелес Гэлакси" проиграл "Колорадо"
В матче очередного тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" в гостях потерпел поражение от "Колорадо" со счётом 1:2.
Ведущий форвард калифорнийской команды Златан Ибрагимович в этой игре отличиться не сумел. Швед впервые с 12 августа ушёл с поля без забитого гола.
В последних четырёх поединках 37-летний футболист поразил ворота соперников 7 раз.
Всего в активе Ибрагимовича в текущем розыгрыше лиги 23 мяча в 24 матчах.
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|2
|New York City
|34
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|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
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|42
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|Нью Ингланд Революшн
|34
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|Остин Азтекс
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|Коламбус Крю
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|Чикаго Файр
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|Western Conference
|М
|О
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|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
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|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
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|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
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|34
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34