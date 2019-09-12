Ибрагимович не забил в МЛС впервые за 5 матчей, "Лос-Анджелес Гэлакси" проиграл "Колорадо"

В матче очередного тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" в гостях потерпел поражение от "Колорадо" со счётом 1:2.

Ведущий форвард калифорнийской команды Златан Ибрагимович в этой игре отличиться не сумел. Швед впервые с 12 августа ушёл с поля без забитого гола.

В последних четырёх поединках 37-летний футболист поразил ворота соперников 7 раз.

Всего в активе Ибрагимовича в текущем розыгрыше лиги 23 мяча в 24 матчах.

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