Ибрагимович - о главной ошибке в карьере: "Я пытался стать таким же, как игроки "Барселоны"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, что считает главной ошибкой в своей футбольной карьере.

"О чём я сожалею в своей карьере? Я стремился изменить свою игру в соответствии со стилем "Барселоны". Это моя главная ошибка. Я пытался стать таким же, как они", - приводит слова шведа Football Italia.

Напомним, что 38-летний Ибрагимович выступал за "блауграну" в сезоне-2009/10. Он сыграл 46 матчей, забил 22 гола и сделал 13 ассистов.

Пребывание форварда в каталонском клубе сопровождалось конфликтами с главным тренером Хосепом Гвардиолой и лидером атак Лионелем Месси.

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