Ибрагимович - о главной ошибке в карьере: "Я пытался стать таким же, как игроки "Барселоны"

Теги лос-анджелес гэлаксибарселоназлатан ибрагимович

Ибрагимович - о главной ошибке в карьере: "Я пытался стать таким же, как игроки "Барселоны"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, что считает главной ошибкой в своей футбольной карьере.

"О чём я сожалею в своей карьере? Я стремился изменить свою игру в соответствии со стилем "Барселоны". Это моя главная ошибка. Я пытался стать таким же, как они", - приводит слова шведа Football Italia.

Напомним, что 38-летний Ибрагимович выступал за "блауграну" в сезоне-2009/10. Он сыграл 46 матчей, забил 22 гола и сделал 13 ассистов.

Пребывание форварда в каталонском клубе сопровождалось конфликтами с главным тренером Хосепом Гвардиолой и лидером атак Лионелем Месси.

Не пропустите: Ибрагимович поставил условие для возвращения в Серию А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" в гостях разгромила "Эйбар", у Месси гол и ассист

"Барселона" в гостях разгромила "Эйбар", у Месси гол и ассист

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов