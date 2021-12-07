Ибрагимович - о переходе Чалханоглу в "Интер": "Он воспользовался трагедией"

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Ибрагимович - о переходе Чалханоглу в "Интер": "Он воспользовался трагедией"

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мыслями о том, что полузащитник Хакан Чалханоглу прошлым летом ушёл в "Интер".

"Нужно поблагодарить Хакана за то, что он дал команде, и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Это прозвучит неприятно, но Чалханоглу воспользовался трагедией. Я имею в виду сердечный приступ Эриксена. "Интеру" потребовался игрок на эту позицию, и они открыли дверь для Хакана. До этого у него не было ни одного предложения", - приводит слова Ибрагимовича Calciomercato.

Напомним, что турецкий хавбек сменил "россонери" на "нерадзурри" на правах свободного агента, заключив с новым клубом контракт до 2024 года.

В текущем сезоне Чалханоглу забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 17 матчах.

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