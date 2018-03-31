Ибрагимович о себе: "Лев снова голоден"

Новичок "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после своего прибытия в американский клуб.

"Этот трансфер должен был состояться ещё несколько лет назад. Я родился старым, умру молодым. Не переживайте по поводу моего возраста. В Англию я переехал в инвалидной коляске и покорил её спустя три месяца. Теперь лев снова голоден" - сказал 36-летний швед.

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