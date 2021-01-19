Ибрагимович - о шансах "Милана" на чемпионство: "Я верю в Златана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович оригинально ответил на вопрос о чемпионских амбициях своей команды.

"Верю ли я, что "Милан" может взять скудетто? Я верю в Златана", - цитирует звёздного шведа Goal.com.

"Россонери" лидируют в текущем розыгрыше Серии А, набрав 43 очка в 18 турах.

39-летний Ибрагимович является лучшим бомбардиром "Милана" в чемпионате - 12 голов в 8 матчах.

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