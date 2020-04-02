Ибрагимович о своем будущем: "Пока не знаю, что хочу, посмотрим"
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, что думает о своем будущем.
Напомним, контракт 38-летнего шведа с "россонери" рассчитан до конца нынешнего сезона, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что футболист по окончании сезона может завершить карьеру и получить лицензию тренера.
"Пока не знаю, что хочу, посмотрим. Каждый день происходить что-то новое. Италия - мой дом, я снова хочу сыграть на переполненном "Сан-Сиро", - цитирует Ибрагимовича Dagbladet.
Чемпионат Италии приостановлен до неопределенного времени из-за вспышки коронавируса в мире.
Не пропустите: Смолов назвал своего любимого футболиста| http://soccernews.ru
главное
-
HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса
-
В "Зените" уверены, что футболисты с пониманием отнесутся к урезанию зарплаты
-
Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса
-
Модрич определился со своим будущим в "Реале"
-
Он вам не всемогущий! ТОП-5 звезд мирового футбола, которых не смог подписать мадридский "Реал"
Лента новостей
-
Де Брюйне не уверен, что нынешний сезон АПЛ стоит доигрывать
-
1
"Челси" готов побороться с "Барселоной" за Лаутаро Мартинеса
-
Линекер пожертвует более 300 тысяч евро "Красному кресту"
-
Сульшер высказался о проблеме с пандемией коронавируса в мире
-
"Атлетико" сократил зарплату футболистов и тренерского штаба на 70%
-
Главный тренер "Арсенала" Черевченко готов отдать часть зарплаты докторам
-
Ибрагимович о своем будущем: "Пока не знаю, что хочу, посмотрим"
-
Жена Жиркова рассказала о знакомстве с мужем
-
Спортивный директор "Аякса" заявил, что чемпионат Нидерландов мёртв
-
1
Смолов назвал своего любимого футболиста
-
Инфантино: "Мое сердце разрывается при виде тех страданий, которые испытывает Италия"
-
HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса
-
В "Зените" уверены, что футболисты с пониманием отнесутся к урезанию зарплаты
-
Кутепов во время карантина слепил снеговика
-
Смолов сравнил РПЛ и Ла Лигу
-
Президент "Боки Хуниорс" опроверг переход Кавани
-
Смолов посоветовал "Сельте" купить Головина
-
Сон Хын Мин пройдет военные сборы в Южной Корее во время приостановки АПЛ
-
Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса
-
Семин прокомментировал слова Геркуса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16