Ибрагимович о своем будущем: "Пока не знаю, что хочу, посмотрим"

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Ибрагимович о своем будущем: "Пока не знаю, что хочу, посмотрим"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, что думает о своем будущем.

Напомним, контракт 38-летнего шведа с "россонери" рассчитан до конца нынешнего сезона, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболист по окончании сезона может завершить карьеру и получить лицензию тренера.

"Пока не знаю, что хочу, посмотрим. Каждый день происходить что-то новое. Италия - мой дом, я снова хочу сыграть на переполненном "Сан-Сиро", - цитирует Ибрагимовича Dagbladet.

Чемпионат Италии приостановлен до неопределенного времени из-за вспышки коронавируса в мире.

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