Ибрагимович - об МЛС: "Мой город! Моя игра! Мои правила!"

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Ибрагимович - об МЛС: "Мой город! Моя игра! Мои правила!"
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович ярко оценил свои выступления в чемпионате МЛС в нынешнем сезоне. 

"Мой город! Моя игра! Мои правила!" - написал Ибрагимович в своем Twitter.

В 22 матчах MLS 37-летний форвард забил 22 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнире, уступая только Карлосу Веле (27).

Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 года. Всего он провел за американский клуб 49 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 гогда.

Не пропустите: Ибрагимович оформил третий дубль подряд в матчах МЛС. | http://soccernews.ru
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