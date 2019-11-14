Ибрагимович обратился к болельщикам "Лос-Анджелес Гэлакси"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович выступил с обращением к фанатам клуба.

"Пришел, увидел, победил. Благодарю клуб за то, что помогли снова почувствовать себя живым. Для фанатов клуба - вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История продолжается... Теперь смотрите дальше бейсбол", - написал швед в инстаграме и прикрепил фото.

Напомним, что соглашение Ибрагимовича с клубом истекает в декабре этого года. В текущем сезоне на счету игрока 31 забитый мяч и 8 ассистов в 31 игре.

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