Ибрагимович обратился к хейтерам
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал в твиттере видеообращение, адресованное своим хейтерам.
"Вы думаете, что моя карьера скоро закончится, но вы плохо меня знаете. Всю жизнь я бился, когда в меня никто не верил. Поэтому я верил в себя сам. Меня пытались сломить, но от этого я стал только сильнее. Меня хотели использовать, но от этого я становился умнее. И теперь вы думаете, что я иссяк? Всем вам я могу сказать только одно - я не такой, как вы, потому что я не вы. Я Златан Ибрагимович, и это ещё только разминка", - заявил 38-летний швед.
В январе Ибрагимович вернулся в "Милан" и с тех пор забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
По информации Tuttosport, звёздный форвард может остаться в итальянской команде на ещё один сезон.
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|Болонья
|26
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|26
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|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
|18
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