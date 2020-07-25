Ибрагимович обратился к хейтерам

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал в твиттере видеообращение, адресованное своим хейтерам.

"Вы думаете, что моя карьера скоро закончится, но вы плохо меня знаете. Всю жизнь я бился, когда в меня никто не верил. Поэтому я верил в себя сам. Меня пытались сломить, но от этого я стал только сильнее. Меня хотели использовать, но от этого я становился умнее. И теперь вы думаете, что я иссяк? Всем вам я могу сказать только одно - я не такой, как вы, потому что я не вы. Я Златан Ибрагимович, и это ещё только разминка", - заявил 38-летний швед.

В январе Ибрагимович вернулся в "Милан" и с тех пор забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

По информации Tuttosport, звёздный форвард может остаться в итальянской команде на ещё один сезон.

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