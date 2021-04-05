Ибрагимович обвиняется в убийстве льва из Красной книги

Фото: Твиттер @Ibra_official

Форварда "Милана" Златана Ибрагимовича раскритиковали за то, что в 2011 году он застрелил льва в Южной Африке, а затем перевез его шкуру и череп на родину.

По данным издания Expressen, перед убийством льва год держали в вольере, ожидая охотника, который готов будет заплатить за сафари. Животное официально занесено в красную книгу, но по закону в Южной Африке, если у кого-либо есть соответствующее разрешение, то охота разрешается.

Все, по данным расследования, в Швеции обнаружилось более 80 состоятельных людей, которые ездили на сафари и пытались провести на родину трофеи. Сам Ибрагимович отказался от комментариев.

Напомним, 39-летний швед во многих интервью сравнивает себя со львом. У него на спине набита огромная татуировка этого животного.