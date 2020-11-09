Ибрагимович объяснил, зачем опубликовал фото в футболке сборной Швеции

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не намекал на возможное возвращение в сборную Швеции.

Напомним, что неделю назад 39-летний футболист опубликовал в соцсетях своё фото в футболке национальной команды, подписав его: "Давно не виделись".

"Не собираюсь возвращаться в сборную. Просто хотел позлить людей в Швеции", - объяснил Ибрагимович свой поступок.

Форвард завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016, в его активе 116 матчей и 62 забитых гола.

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