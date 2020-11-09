Ибрагимович объяснил, зачем опубликовал фото в футболке сборной Швеции

Теги миланзлатан ибрагимовичшвеция

Ибрагимович объяснил, зачем опубликовал фото в футболке сборной Швеции

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не намекал на возможное возвращение в сборную Швеции.

Напомним, что неделю назад 39-летний футболист опубликовал в соцсетях своё фото в футболке национальной команды, подписав его: "Давно не виделись".

"Не собираюсь возвращаться в сборную. Просто хотел позлить людей в Швеции", - объяснил Ибрагимович свой поступок.

Форвард завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016, в его активе 116 матчей и 62 забитых гола.

Не пропустите: Тренер сборной Швеции высказался о возможном возвращении Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гендиректор "Зенита" сделал заявление о ситуации с интимным видео Дзюбы

Гендиректор "Зенита" сделал заявление о ситуации с интимным видео Дзюбы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов