Ибрагимович объяснил, зачем опубликовал фото в футболке сборной Швеции
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не намекал на возможное возвращение в сборную Швеции.
Напомним, что неделю назад 39-летний футболист опубликовал в соцсетях своё фото в футболке национальной команды, подписав его: "Давно не виделись".
"Не собираюсь возвращаться в сборную. Просто хотел позлить людей в Швеции", - объяснил Ибрагимович свой поступок.
Форвард завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016, в его активе 116 матчей и 62 забитых гола.
Не пропустите: Тренер сборной Швеции высказался о возможном возвращении Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Василий Уткин прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России
-
"Реал" теряет Бензема
-
Ибрагимович объяснил, зачем опубликовал фото в футболке сборной Швеции
-
Актёр Тактаров - о поддержке Дзюбы: "Предлагаю сборной России и всем друзьям по "Зениту" встать в рядочек и подрочить"
-
Чемпионат России, 14-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
Тренер "Аталанты" Гасперини высоко отозвался о Миранчуке
-
"Краснодар" повторил худшую серию из поражений в истории клуба
-
Стали известны сроки восстановления Киммиха
-
Гендиректор "Зенита" сделал заявление о ситуации с интимным видео Дзюбы
-
Алексей Миранчук стал первым за 13 лет россиянином, забившим в Серии А
-
Акинфеев побил рекорд РПЛ по отражённым пенальти
-
"Астон Вилла" повторила мощное достижение "Челси" и "Манчестер Сити"
-
Семак высказался о реакции фанатов "Зенита" на скандал с Дзюбой
-
"Ливерпуль" теряет Трента Александра-Арнольда
-
Телеведущая Виктория Боня выложила видео в купальнике в ответ на скандал с Дзюбой
-
Впервые в истории в ворота "Реала" назначили три пенальти за один матч Примеры
-
Василий Уткин с юмором отреагировал на видеообращение Дзюбы после скандала с секс-роликом
-
Главные новости дня: 8 ноября
-
1
"Валенсия" Черышева разгромила "Реал". В матче было 3 пенальти и автогол
-
"Бенфика" проиграла "Браге" в домашнем матче Примейры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17