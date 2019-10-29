Ибрагимович объявил о предстоящем возвращении в Испанию

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он возвращается в Испанию.

"Привет, Испания! Знаете что? Я возвращаюсь!" - приводятся слова Ибрагимовича в видеообращении в Twitter Sky Sports.

Нынешний контракт 38-летнего Ибрагимовича истекает 31 декабря 2019 года. Таким образом, в январе форвард сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Наполи".

В Испании Ибрагимович на протяжении одного сезона выступал за "Барселону".

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