Ибрагимович объявил о предстоящем возвращении в Испанию
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что он возвращается в Испанию.
"Привет, Испания! Знаете что? Я возвращаюсь!" - приводятся слова Ибрагимовича в видеообращении в Twitter Sky Sports.
@Ibra_official back to Spain..? pic.twitter.com/HGT4rTWvib— Sky Sports Football (@SkyFootball) October 29, 2019
Нынешний контракт 38-летнего Ибрагимовича истекает 31 декабря 2019 года. Таким образом, в январе форвард сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Наполи".
В Испании Ибрагимович на протяжении одного сезона выступал за "Барселону".
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