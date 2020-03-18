Ибрагимович объявил войну коронавирусу

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович объявил о начале сбора миллиона евро на борьбу с китайским коронавирусом COVID-19. Форвард пожертвовал 100 тысяч евро и назвал кампанию Kick the Virus away!

"Италия много мне дала. Я люблю эту страну и хочу дать ей еще больше. Мы все вместе сможем помочь врачам и медсестрам, которые трудятся каждый день, чтобы спасти людей. Мы поддерживаем их!

Помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу", – сказал Ибрагимович в видеообращении, опубликованном в его Instagram.

На данный момент в Италии заразились более 35 тысяч человек. Число умерших составляет почти три тысячи человек.

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