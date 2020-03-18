Ибрагимович объявил войну коронавирусу
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович объявил о начале сбора миллиона евро на борьбу с китайским коронавирусом COVID-19. Форвард пожертвовал 100 тысяч евро и назвал кампанию Kick the Virus away!
"Италия много мне дала. Я люблю эту страну и хочу дать ей еще больше. Мы все вместе сможем помочь врачам и медсестрам, которые трудятся каждый день, чтобы спасти людей. Мы поддерживаем их!
Помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу", – сказал Ибрагимович в видеообращении, опубликованном в его Instagram.
Italy has always given me so much and, in this dramatic moment, I want to give back even more to this country that I love. I decided, together with the people who are working with me, to create a fundraiser for Humanitas hospitals and to use my communication power to spread the message wider. It’s a serious issue and we need a concrete help that’s not just about a video. I count on the generosity of my colleagues, of all professional athletes and of those who want to make a small or large donation according to their possibilities, to kick this virus away. Together we can really help hospitals and doctors and nurses who selflessly work every day to save our lives. Because today we are the ones cheering for them! Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! And remember: if the virus don’t go to Zlatan, Zlatan goes to the virus! Link in bio
На данный момент в Италии заразились более 35 тысяч человек. Число умерших составляет почти три тысячи человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16