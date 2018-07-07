Ибрагимович оценил выступление сборной Швеции на ЧМ-2018

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Ибрагимович оценил выступление сборной Швеции на ЧМ-2018

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался об игре сборной Швеции на ЧМ-2018.

"Каждый футболист сборной Швеции заслуживает "Золотой мяч". То, что они сделали, будут помнить всегда. Спасибо за шоу" - написал Ибрагимович в своем твиттере.

Напомним, что Швеция вылетела с ЧМ на стадии четвертьфинала от сборной Англии.

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