Ибрагимович официально стал игроком "Милана"

"Милан" официально представил нового футболиста Златана Ибрагимовича.

Ибрагимович заключил с "дьяволами" соглашение до конца текущего сезона с опцией продления ещё на один год. Если контракт будет продлен, то зарплата Златана составит 6 млн евро без учета бонусов.

Напомним, что нападающий уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, после чего ушёл в ПСЖ.

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