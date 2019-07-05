Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович принёс своей команде победу в матче МЛС с "Торонто".

37-летний швед оформил дубль, забив оба гола в указанном поединке. Он отличился на 75-й и 89-й минутах.

The game is over when @Ibra_official says it's over.



GOODNIGHT FROM THE LION pic.twitter.com/KTEosPUyxp — LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.

С 13 мячами в 15 встречах Ибрагимович занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

А лидирует мексиканец Карлос Вела из "Лос-Анджелеса". В его активе 17 голов в 18 матчах.

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