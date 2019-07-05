Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович принёс своей команде победу в матче МЛС с "Торонто".
37-летний швед оформил дубль, забив оба гола в указанном поединке. Он отличился на 75-й и 89-й минутах.
@efrain_alvarez1 ➡️ @Ibra_official.— LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.
The combo we’ve all been waiting for. #LAvTOR pic.twitter.com/MDOYzvrpfc
The game is over when @Ibra_official says it's over.— LA Galaxy (@LAGalaxy) 5 июля 2019 г.
GOODNIGHT FROM THE LION pic.twitter.com/KTEosPUyxp
С 13 мячами в 15 встречах Ибрагимович занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.
А лидирует мексиканец Карлос Вела из "Лос-Анджелеса". В его активе 17 голов в 18 матчах.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34