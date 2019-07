Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович принёс своей команде победу в матче МЛС с "Торонто".

37-летний швед оформил дубль, забив оба гола в указанном поединке. Он отличился на 75-й и 89-й минутах.

