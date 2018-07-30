Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оформил свой первый хет-трик в МЛС. Сегодня от головы и ног 36-летнего шведа пострадал "Орландо Сити".

Сам матч завершился со счетом 4:3 в пользу команды Ибрагимовича.

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