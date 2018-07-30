Ибрагимович оформил свой первый хет-трик в МЛС
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оформил свой первый хет-трик в МЛС. Сегодня от головы и ног 36-летнего шведа пострадал "Орландо Сити".
Сам матч завершился со счетом 4:3 в пользу команды Ибрагимовича.
Не пропустите: анонс понедельника. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Челси" определился с приоритетной трансферной целью на оставшуюся часть лета
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля
-
Главные новости дня: 30 июля
-
"Ливерпуль" намерен продлить соглашение с Мане
-
Очередной экзамен для новичков: "Крылья Советов" примут ЦСКА в заключительном матче первого тура РПЛ
-
Бэйл задумывается о продлении контракта с "Реалом"
-
"Дженоа" претендует на хавбека "Милана"
-
"Эвертон" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" определился с будущим Ориги
-
"Вулверхэмптон" интересуется воспитанником "Барселоны"
-
Йерри Мина рассказал, как проигрывал деньги Месси и Суаресу
-
"Тоттенхэм" нацелился на лидера "Валенсии"
-
Французский клуб близок к подписанию защитника "Челси"
-
Лено: "Я многому научусь у Чеха"
-
Аллегри прокомментировал возможный уход Игуаина
-
"Блэкберн" объявил об аренде полузащитника "Челси"
-
"Ростов" усилится конголезским форвардом
-
Кейлор Навас прояснил своё будущее
-
Тренер "Лестера" сделал заявление о будущем Магуайра
-
СМИ узнали, какие клубы связывались с "Лацио" по трансферу Милинковича-Савича
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34