Ибрагимович оформил третий дубль подряд в матчах МЛС

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжает покорять МЛС.

В дерби между "Лос-Анджелесом" и "Лос-Анджелес Гэлакси" (3:3) звёздный швед забил два гола, внеся весомую лепту в итоговый результат матча.

Zlatan gonna Zlatan. Pavon finds @Ibra_official for his 7️⃣th goal vs. LAFC pic.twitter.com/6HR8ixLYCw

The most savage @MLS player of all-time.@Ibra_official scores and blows kisses to his fans in black pic.twitter.com/vh72tYXtJY