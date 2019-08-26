Ибрагимович оформил третий дубль подряд в матчах МЛС

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжает покорять МЛС.

В дерби между "Лос-Анджелесом" и "Лос-Анджелес Гэлакси" (3:3) звёздный швед забил два гола, внеся весомую лепту в итоговый результат матча.

Zlatan gonna Zlatan.



Pavon finds @Ibra_official for his 7️⃣th goal vs. LAFC pic.twitter.com/6HR8ixLYCw — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 26, 2019

The most savage @MLS player of all-time.@Ibra_official scores and blows kisses to his fans in black pic.twitter.com/vh72tYXtJY — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 26, 2019

В целом же 37-летний футболист оформил дубль уже в третьей игре подряд. Ранее от него пострадали "Даллас" и "Сиэтл".

Ибрагимович в текущем розыгрыше МЛС провёл 22 матча, в которых отличился 22 голами и 3 ассистами.

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