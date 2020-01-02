Ибрагимович определился с игровым номером в "Милане"

Новичок "Милана" Златан Ибрагимович выбрал номер, под которым он будет играть за "россонери".

Звёздный швед отдал предпочтение цифре "21", чему пресс-служба клуба посвятила небольшой ролик.

Сегодня 38-летний футболист прилетел в Милан для прохождения медобследования и подписания контракта, а в пятницу состоится его официальная презентация.

Ибрагимович заключит с "дьяволами" соглашение до конца текущего сезона с опцией продления ещё на один год.

Напомним, что нападающий уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, после чего ушёл в ПСЖ.

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