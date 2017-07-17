Ибрагимович определился с местом продолжения карьеры

Теги златан ибрагимовичманчестер юнайтед

Ибрагимович определился с местом продолжения карьерыШведский форвард Златан Ибрагимович, текущим летом покинувший "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента, определился с местом продолжения своей карьеры.

Как информирует The Sun, 35-летний форвард подпишет новое шестимесячное соглашение с "красными дьяволами". Однако случится это только после того, как футболист полностью восстановится от серьезной травмы колена. В подтверждение этой информации издание приводит тот факт, что Ибра уже отдал двух своих детей в академию "Юнайтед".

Напомним, Ибрагимович получил предложение от "Лос-Анджелес Гэлакси". | soccernews.ru

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