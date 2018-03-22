Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович определился со своим следующим клубом, информирует Sports Illustrated.

Так, по сведениям издания свою карьеру 36-летний нападающий "красных дьяволов" продолжит в американском "Лос-Анджелес Гэлакси". Официально о подписании контракта между клубом из МЛС и шведским бомбардиром будет объявлено завтра.

За свою карьеру Ибрагимович поиграл за "Мальме", амстердамский "Аякс", туринский "Ювентус", миланский "Интер", каталонскую "Барселону", "Милан", ПСЖ и непосредственно "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Моуринью был не против отпустить Ибрагимовича. | soccernews.ru