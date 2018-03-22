Ибрагимович определился со своим следующим клубом

Теги златан ибрагимовичманчестер юнайтедлос-анджелес гэлакси

Ибрагимович определился со своим следующим клубомФорвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович определился со своим следующим клубом, информирует Sports Illustrated.

Так, по сведениям издания свою карьеру 36-летний нападающий "красных дьяволов" продолжит в американском "Лос-Анджелес Гэлакси". Официально о подписании контракта между клубом из МЛС и шведским бомбардиром будет объявлено завтра.

За свою карьеру Ибрагимович поиграл за "Мальме", амстердамский "Аякс", туринский "Ювентус", миланский "Интер", каталонскую "Барселону", "Милан", ПСЖ и непосредственно "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Моуринью был не против отпустить Ибрагимовича. | soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Жаль. Я надеялся, что он перейдёт в немецкий чемпионат, чтобы отметиться голами во всех чемпионатах из топ-5.

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