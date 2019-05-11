Ибрагимович оштрафован за симуляцию
Дисциплинарный комитет МЛС оштрафовал на неназванную сумму форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
Звёздный футболист наказан за симуляцию во время матча с "Коламбус Крю". Напомним, что швед "рисовал" пенальти.
В текущем розыгрыше МЛС 37-летний Ибрагимович сыграл 9 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
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