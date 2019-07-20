Ибрагимович оскорбил тренера "Лос-Анджелеса" после триумфального дерби
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в дерби с "Лос-Анджелесом" проявил себя не только с хорошей стороны.
37-летний швед после финального свистка не сдержал эмоций и вступил в словесную перепалку с одним из тренеров соперника. В выражениях футболист себя не сдерживал, произнеся среди прочего фразу: "Вали домой, мелкая шл*ха".
One of the LAFC coaches didn’t know where to go, so Zlatan tried to tell him pic.twitter.com/LfwC9IQXhD— Real Super Dave (@SuperStatsDave) 20 июля 2019 г.
Напомним, что Ибрагимович оформил хет-трик в матче с "Лос-Анджелесом", а его команда выиграла со счётом 3:2.
Не пропустите: Златан тащит! Хет-трик Ибрагимовича принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" волевую победу в дерби с "Лос-Анджелесом". | http://soccernews.ru
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