Ибрагимович оскорбил тренера "Лос-Анджелеса" после триумфального дерби

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в дерби с "Лос-Анджелесом" проявил себя не только с хорошей стороны.

37-летний швед после финального свистка не сдержал эмоций и вступил в словесную перепалку с одним из тренеров соперника. В выражениях футболист себя не сдерживал, произнеся среди прочего фразу: "Вали домой, мелкая шл*ха".

One of the LAFC coaches didn’t know where to go, so Zlatan tried to tell him pic.twitter.com/LfwC9IQXhD