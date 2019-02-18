Ибрагимович оставил очередной яркий пост в соцсетях

Теги златан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

Ибрагимович оставил очередной яркий пост в соцсетях
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что у него большие планы в этом году.

"2019-й год, я иду", - написал Ибрагимович в своем твиттере, опубликовав яркое фото.

В прошлом сезоне 37-летний Ибрагимович провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 27 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до конца 2019 года.

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