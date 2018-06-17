Ибрагимович осудил решение Дешама не вызывать Бензема в сборную Франции

Теги карим бенземафранциядидье дешамзлатан ибрагимович

Ибрагимович осудил решение Дешама не вызывать Бензема в сборную Франции

Известный шведский форвард Златан Ибрагимович подверг критике главного тренера сборной Франции Дидье Дешама за отказ вызывать в национальную команду нападающего "Реала" Карима Бензема.

"Я считаю, что отсутствие Бензема в сборной ненормально. Он один из лучших в мире, выиграл Лигу Чемпионов с "Реалом". Это просто нелепо, что его нет на ЧМ-2018, потому что если ты хочешь побеждать, тебе нужны победители, а Бензема является одним из них. То, что его нет в сборной, не имеет никакого отношения к футболу. Если тренер принимает решение, что Бензема недостаточно хорош для этой команды, значит этого тренера здесь не должно быть, а Бензема должен. Всё просто" - приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

Напомним, что Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна

Не пропустите: Ибрагимович назвал игроков, которые могут "выстрелить" на Чемпионате Мира. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Уругвай 1 3
3 Египет 1 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Иран 1 3
2 Португалия 1 1
3 Испания 1 1
4 Марокко 1 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов