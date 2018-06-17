Ибрагимович осудил решение Дешама не вызывать Бензема в сборную Франции

Известный шведский форвард Златан Ибрагимович подверг критике главного тренера сборной Франции Дидье Дешама за отказ вызывать в национальную команду нападающего "Реала" Карима Бензема.

"Я считаю, что отсутствие Бензема в сборной ненормально. Он один из лучших в мире, выиграл Лигу Чемпионов с "Реалом". Это просто нелепо, что его нет на ЧМ-2018, потому что если ты хочешь побеждать, тебе нужны победители, а Бензема является одним из них. То, что его нет в сборной, не имеет никакого отношения к футболу. Если тренер принимает решение, что Бензема недостаточно хорош для этой команды, значит этого тренера здесь не должно быть, а Бензема должен. Всё просто" - приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

Напомним, что Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.

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