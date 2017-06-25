Ибрагимович отказал клубу Ла Лиги

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, который этим летом станет свободным агентом, отклонил предложение испанской "Валенсии".

Как информируют европейские СМИ, 35-летний нападающий уже определился со своим будущим - приоритетным для себя швед видит подписание контракта с одним из топ-клубов Старого Света. Если же этого сделать не удастся, Ибрагимович отправиться завершать свою карьеру в США. Именно эти намерения футболиста и послужили причиной отказа "Валенсии".

Напомним, Берлускони хочет, чтобы Ибрагимович перешел в "Милан". | soccernews.ru