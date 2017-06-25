Ибрагимович отказал клубу Ла Лиги

Теги валенсиязлатан ибрагимович

Ибрагимович отказал клубу Ла ЛигиФорвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, который этим летом станет свободным агентом, отклонил предложение испанской "Валенсии".

Как информируют европейские СМИ, 35-летний нападающий уже определился со своим будущим - приоритетным для себя швед видит подписание контракта с одним из топ-клубов Старого Света. Если же этого сделать не удастся, Ибрагимович отправиться завершать свою карьеру в США. Именно эти намерения футболиста и послужили причиной отказа "Валенсии".

Напомним, Берлускони хочет, чтобы Ибрагимович перешел в "Милан". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов