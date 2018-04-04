Новоиспеченный форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович отказался от 100-миллионного предложения из Китая.

Как информирует Sports Illustrated, перед подписанием контракта с американским клубом 36-летнего нападающего намеревался перехватить один из грандов из Поднебесной. Однако в итоге швед отклонил предложение из Китая, по которому он мог заработать 100 миллионов евро.

Отметим, что за два года игры в США Ибрагимович заработает "только" 3 миллиона евро.

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