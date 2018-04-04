Ибрагимович отказался от 100-миллионного предложения из Китая
Новоиспеченный форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович отказался от 100-миллионного предложения из Китая.
Как информирует Sports Illustrated, перед подписанием контракта с американским клубом 36-летнего нападающего намеревался перехватить один из грандов из Поднебесной. Однако в итоге швед отклонил предложение из Китая, по которому он мог заработать 100 миллионов евро.
Отметим, что за два года игры в США Ибрагимович заработает "только" 3 миллиона евро.
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|Команда
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|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
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|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
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|30
|37
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|Янбиан
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|Тянцзин Теда
|30
|36
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|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
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|Чанчун Ятаи
|30
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|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
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|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30