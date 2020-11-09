Ибрагимович отказался от статуса штатного пенальтиста "Милана"

Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович отказался от статуса штатного пенальтиста "Милана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что больше не будет бить пенальти.

В текущем сезоне звёздный швед реализовал только три 11-метровых удара из пяти.

"Я не забил пенальти и думаю, что в следующий раз его будет исполнять Кессье. Так будет лучше", - цитирует Ибрагимовича Football Italia.

В воскресном матче против "Вероны" 39-летний форвард спас ничью для "Милана", забив на 93-й минуте, однако до этого он "запорол" пенальти.

Не пропустите: Ибрагимович объяснил, зачем опубликовал фото в футболке сборной Швеции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Болельщики "Зенита" выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой

Болельщики "Зенита" выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов