Ибрагимович отказался от статуса штатного пенальтиста "Милана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что больше не будет бить пенальти.

В текущем сезоне звёздный швед реализовал только три 11-метровых удара из пяти.

"Я не забил пенальти и думаю, что в следующий раз его будет исполнять Кессье. Так будет лучше", - цитирует Ибрагимовича Football Italia.

В воскресном матче против "Вероны" 39-летний форвард спас ничью для "Милана", забив на 93-й минуте, однако до этого он "запорол" пенальти.

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