Ибрагимович отклонил сумасшедшее предложение

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимовичдэвид бекхэм

Ибрагимович отклонил сумасшедшее предложениеФорвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, который уже текущим летом станет свободным агентом, отклонил сумасшедшее предложение из-за океана.

Об этом, как информирует AS, сообщил кузен шведского бомбардира Сельман Ялцин. Так, он рассказал: "Златан имеет очень хорошие отношения с Бекхэмом, он получил предложение от команды Бекхэма в Соединенных Штатах Америки. "Майами Юнайтед" предлагал 100 млн евро за четыре сезона, но он и его семья желают остаться в Европе".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" заплатит за Хамеса 80 млн евро. | soccernews.ru

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