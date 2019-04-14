Ибрагимович отметился дублем в чемпионате МЛС

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил два гола в матче чемпионата МЛС с "Филадельфию Юнион" со счетом 2:0.

Форвард отличился ударом головой, а также реализовал пенальти.

Стоит отметить, что 37-летний швед продлил голевую серию до четырех матчей подряд, забив шесть голов.

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