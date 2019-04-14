Ибрагимович отметился дублем в чемпионате МЛС
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил два гола в матче чемпионата МЛС с "Филадельфию Юнион" со счетом 2:0.
Форвард отличился ударом головой, а также реализовал пенальти.
Стоит отметить, что 37-летний швед продлил голевую серию до четырех матчей подряд, забив шесть голов.
Не пропустите: Ибрагимович принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" третью победу подряд в МЛС. | http://soccernews.ru
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|34
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|34
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|34
|53
|4
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|Montreal Impact
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|Нью Ингланд Революшн
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|41
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|Коламбус Крю
|34
|36
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|Чикаго Файр
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|Western Conference
|М
|О
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|Колорадо Рэпидс
|34
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|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
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|Реал Солт-Лейк
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|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
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|34
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|9
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|Хьюстон Динамо
|34
|34