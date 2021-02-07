Ибрагимович отреагировал на 500-й гол в клубной карьере

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Ибрагимович отреагировал на 500-й гол в клубной карьере

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал тот факт, что ему удалось забить 500 голов в клубной карьере.

"500? Что же, значит, я все-таки забил несколько голов за карьеру. Впрочем, для меня главное - приносить пользу команде. Забивать голы и создавать моменты - это моя работа", - приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italy.

В матче 21-го тура чемпионата Италии с "Кротоне" (4:0) 39-летний Ибрагимович сделал дубль, забив 500-й и 501-й голы в клубной карьере.

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