Ибрагимович отреагировал на новость о смерти Диего Марадоны

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Ибрагимович отреагировал на новость о смерти Диего Марадоны

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович попрощался с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

"Марадона не умер, потому что бессмертен. Бог дал миру самого одарённого футболиста всех времён. Он продолжит жить вечно", - написал Ибрагимович в инстаграме.

Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. Аргентинец выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной.

На родине легендарного футболиста в связи с его смертью объявлен трёхдневный траур. Власти Неаполя собираются переименовать стадион в его честь.

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