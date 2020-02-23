Ибрагимович отреагировал на успех Тайсона Фьюри в бою с Деонтеем Уайлдером

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович кратко прокомментировал победу британского боксера Тайсона Фьюри в чемпионском бою против американца Деонтея Уайлдера.

Ибрагимович в своем Instagram прикрепил фотографию Фьюри с надписью "Мастер класс".

Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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