Ибрагимович отреагировал на успех Тайсона Фьюри в бою с Деонтеем Уайлдером

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Ибрагимович отреагировал на успех Тайсона Фьюри в бою с Деонтеем Уайлдером

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович кратко прокомментировал победу британского боксера Тайсона Фьюри в чемпионском бою против американца Деонтея Уайлдера.

Ибрагимович в своем Instagram прикрепил фотографию Фьюри с надписью "Мастер класс".

Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Не пропустите: "Милан" показал, как тренируется 38-летний Ибрагимович. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Цыган просто зверюга. Это же надо было так измордовать Уайлдера.

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